Nel 2024 3.387 incidenti stradali e 86 vittime in Abruzzo | ecco quando e dove si muore di più

Nel 2024 l'Abruzzo ha registrato un aumento degli incidenti stradali, con 3.387 sinistri e 86 vittime. I dati evidenziano zone e orari più rischiosi, sottolineando l’urgenza di interventi per migliorare la sicurezza sulle strade. Un quadro che invita a riflettere sulla prevenzione e sulla responsabilità di tutti per ridurre le tragedie e salvare vite umane.

© Ilpescara.it - Nel 2024 3.387 incidenti stradali e 86 vittime in Abruzzo: ecco quando e dove si muore di più Sulle strade dell'Abruzzo nel 2024 si è consumata una tragedia fatta di numeri in crescita: 3.387 incidenti stradali, 86 persone morte e 4.647 feriti. Un bilancio che segna un preoccupante incremento rispetto al 2023, con gli incidenti in aumento del 13,9% e i feriti dell'11,8%. Ma è il dato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Nel Piacentino 18 vittime di incidenti stradali nei primi sei mesi dell’anno, due in più rispetto al 2024 Leggi anche: Incidenti stradali a Bari, nel 2024 dodici vittime e oltre 2500 feriti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Indagine Istat, nel 2024 in Abruzzo 3.387 incidenti stradali e 86 morti. Incidenti stradali nelle Marche, meno vittime ma più feriti: i dati Istat 2024 - Nel 2024 aumentano leggermente gli incidenti stradali nelle Marche, ma diminuiscono in modo significativo le vittime: l’analisi dettagliata dell’Istat fotografa criticità e progressi ... lanuovariviera.it

Istat, in Abruzzo 3.387 incidenti stradali e 86 morti nel 2024 - 387 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 86 persone e il ferimento di altre 4. ansa.it

Istat, nel 2024 in Puglia 241 morti per incidenti stradali, +3,9% rispetto al 2023. In Basilicata morti 32 automobilisti - In totale oltre 11mila sinistri: il 47% tra maggio e settembre. lagazzettadelmezzogiorno.it

Lecce la provincia pugliese con più incidenti stradali in rapporto alla popolazione: il dato dall’ultimo rapporto Istat. - facebook.com facebook

L'elaborazione statistica dell'Istat sugli incidenti stradali in Friuli Venezia Giulia. Distrazione alla guida, mancato rispetto della precedenza e velocità troppo elevata le tre principali cause. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.