Schianto sulla Colombo chi era Beatrice Bellucci La corsa folle della Bmw e lo schianto sulla Mini

Si chiamava Beatrice Bellucci la vittima del terribile incidente mortale avvenuto ieri sera, intorno alle 22 su via Cristoforo Colombo, all'altezza di piazza dei Navigatori, nel quartiere Eur. Un impatto devastante tra una Mini Cooper e una Bmw costato la vita alla ragazza, di appena 20 anni, che viaggiava sul sedile del passeggero della Mini. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: trasportata d'urgenza all'ospedale San Giovanni, è morta poco dopo il ricovero. Alla guida della Mini Copper c'era un'amica di Beatrice, ora ricoverata in condizioni critiche al San Camillo. A bordo della Bmw, invece, un ragazzo di 23 anni in auto con un suo amico, anche loro rimasti feriti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Schianto sulla Colombo, chi era Beatrice Bellucci. La corsa folle della Bmw e lo schianto sulla Mini

