Il video dell' incidente di Beatrice Bellucci a Roma in via Cristoforo Colombo due BMW affiancate a forte velocità poi lo schianto contro la Mini Cooper

Le due BMW avrebbero preso parte a una "gara di velocità tra amici" e avrebbero viaggiato affiancate in via Cristoforo Colombo a una velocità stimata tra i 180 e i 200 kmh, la Mini Cooper invece "procedeva regolarmente nella corsia centrale in direzione del centro città" Nella notte tra vene. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il video dell'incidente di Beatrice Bellucci a Roma in via Cristoforo Colombo, "due BMW affiancate a forte velocità, poi lo schianto contro la Mini Cooper"

Argomenti simili trattati di recente

Le indagini sull'incidente di via Colombo dove ha perso la vita Beatrice Bellucci. Al vaglio telecamere e testimonianze sulla velocità della Bmw - facebook.com Vai su Facebook

Il papà di Beatrice, morta nell'incidente a Roma: «Mi ha chiamato Salvini, gli ho chiesto pene severe» - X Vai su X

Incidente sulla Colombo, acquisiti i video. Il papà di Beatrice: "I responsabili devono pagare" - Il padre della ventenne: "lei non c'entra con le gare clandestine". Scrive rainews.it

Silvia Piancazzo, come sta l'amica di Bibbi Bellucci sopravvissuta all'incidente sulla Colombo: «Milza asportata, numerose fratture» - Silvia Piancazzo era alla guida dell'auto, una Mini Cooper, mentre Beatrice Bellucci era accanto a lei, al lato passeggeri. Come scrive leggo.it

Un testimone oculare dell’incidente in cui è morta Beatrice Bellucci: “Bmw a 200 all’ora, sfida tra amici” - Un testomine oculare dell'incidente in cui è morta Beatrice Bellucci ha detto di aver visto che la Bmw condotta dal 22enne correva a 180- Segnala fanpage.it