Incendio nel Grattacielo di Ferrara 17 intossicati e 200 evacuati

Nella notte, un incendio si è sviluppato ai piedi della Torre B del Grattacielo di Ferrara, causando l’intossicamento di 17 persone e l’evacuazione di circa 200 occupanti. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di contenere i danni e garantire la sicurezza degli abitanti. La situazione è attualmente sotto controllo, mentre le autorità stanno valutando le cause dell’incendio e le eventuali misure di prevenzione future.

AGI - Un incendio si è sviluppato, nella notte, ai piedi della Torre B del Grattacielo di Ferrara. Ci sarebbero 17 intossicati dal fumo e circa 200 persone evacuate. Le fiamme sarebbero divampate dal quadro elettrico dell'edificio, per poi propagarsi ad alcuni esercizi commerciali siti al piano terra. Un denso fumo ha invaso la tromba delle scale e alcuni residenti sono fuggiti dalle finestre dei primi piani. Sul posto sono intervenuti squadre di vigili del fuoco e del 118 da Ferrara, Bondeno, Copparo, Portomaggiore, Rovigo e Ravenna, che hanno permesso di mettere in salvo gli inquilini dell'edificio.

