Incendio nel grattacielo di via Pisa alcune persone e tre carabinieri intossicati dal fumo | oltre 100 evacuati nella notte

TREVISO - Ancora un incendio nel grattacielo di via Pisa. Nel cuore della notte le fiamme hanno invaso un appartamento all'undicesimo piano del condominio e i vigili del fuoco hanno evacuato.

