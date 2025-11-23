Incendio nel grattacielo di via Pisa alcune persone e tre carabinieri intossicati dal fumo | oltre 100 evacuati nella notte

Ilgazzettino.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TREVISO - Ancora un incendio nel grattacielo di via Pisa. Nel cuore della notte le fiamme hanno invaso un appartamento all'undicesimo piano del condominio e i vigili del fuoco hanno evacuato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

incendio nel grattacielo di via pisa alcune persone e tre carabinieri intossicati dal fumo oltre 100 evacuati nella notte

© Ilgazzettino.it - Incendio nel grattacielo di via Pisa, alcune persone e tre carabinieri intossicati dal fumo: oltre 100 evacuati nella notte

Argomenti simili trattati di recente

incendio grattacielo via pisaIncendio nel grattacielo di via Pisa, a Treviso: alcune persone e tre carabinieri intossicati dal fumo, oltre 100 evacuati nella notte VIDEO - Nel cuore della notte le fiamme hanno invaso un appartamento all'undicesimo piano del condominio e i vigili del fuoco hanno evacuato oltre 100 ... Segnala msn.com

incendio grattacielo via pisaTreviso, incendio nella notte nel grattacielo di via Pisa: evacuate oltre 100 persone - Carabinieri, Polizia e dieci squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro per ore. Secondo rainews.it

incendio grattacielo via pisaScoppia un incendio all’undicesimo piano: 100 persone evacuate, 3 carabinieri intossicati - Incendio in un grattacielo di Treviso, evacuate oltre 100 persone: intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri, tre militari intossicati. Lo riporta nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Grattacielo Via Pisa