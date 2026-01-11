Incendio al Grattacielo di Ferrara evacuati 80 appartamenti della torre B | decine di persone in ospedale

Nella notte si è verificato un incendio nel Grattacielo di Ferrara, che ha portato all’evacuazione della torre B e al ricovero di diverse persone per controlli. L’intervento dei vigili del fuoco ha limitato i danni, e al momento non si registrano feriti gravi. La situazione è sotto controllo, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

