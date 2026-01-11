Incendio al Grattacielo paura e maxi evacuazione nella notte - FOTO e AGGIORNAMENTI
Nella notte tra sabato 10 e domenica 11, si è verificato un incendio alla base della Torre B del Grattacielo, provocando una vasta evacuazione e preoccupazione tra i residenti. L’intervento delle squadre di emergenza ha permesso di contenere il rischio e di mettere in sicurezza le persone coinvolte. Ecco i dettagli aggiornati sull’accaduto, con foto e informazioni sulle operazioni di gestione dell’incidente.
Notte di paura al Grattacielo (quella tra sabato 10 e domenica 11), dove intorno alle 3 del mattino si è sviluppato un incendio alla base della Torre B. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero partite dal vano caldaie, sprigionando un denso fumo che ha reso necessario l’intervento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
