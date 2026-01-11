Incendio al Grattacielo paura e maxi evacuazione nella notte - FOTO e AGGIORNAMENTI

Nella notte tra sabato 10 e domenica 11, si è verificato un incendio alla base della Torre B del Grattacielo, provocando una vasta evacuazione e preoccupazione tra i residenti. L’intervento delle squadre di emergenza ha permesso di contenere il rischio e di mettere in sicurezza le persone coinvolte. Ecco i dettagli aggiornati sull’accaduto, con foto e informazioni sulle operazioni di gestione dell’incidente.

Ferarra, incendio in un grattacielo. Evacuate 200 persone - Le fiamme sono scaturite dal vano contatori dell'edificio, la 'Torre B' di via Felisatti. tg.la7.it

Incendio al grattacielo di Ferrara, evacuate circa 200 persone x.com

