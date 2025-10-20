una notte di inferno fiamme fumo e paura maxi incendio distrugge un autodemolitore

Le fiamme altissime, una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza nonostante l’oscurità, l’aria diventata irrespirabile e pompieri impegnati una notte intera per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Devastante incendio sabato notte a Monza. L’allarme è scattato intorno alle 22.30 in viale delle Industrie, nel tratto tra la rotonda del cimitero e lo svincolo per via Buonarroti: il fuoco si è sprigionato all’interno di un’impresa di autodemolizioni. Sul posto si sono precipitate le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza, con due autopompe, tre autobotti e un’autoscala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

