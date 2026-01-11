In Iran, le proteste si intensificano, con oltre duemila arresti e 65 vittime, mentre le Guardie della Rivoluzione islamica elevano il livello di allerta. La situazione appare più tesa rispetto a quello che si verificò durante il conflitto con Israele nel giugno scorso. Le autorità monitorano attentamente gli sviluppi, nel tentativo di contenere le manifestazioni e mantenere l’ordine pubblico.

di Lorenzo Mantiglioni ROMA Lo stato di allerta delle Guardie della Rivoluzione islamica è attualmente più elevato rispetto a quello scattato nel giugno scorso, durante la guerra con Israele. La decisione, presa dalla guida suprema Ali Khamenei, è arrivata dopo due settimane di proteste che hanno interessato larga parte dell’Iran. "Le contestazioni – spiega Raffaele Marchetti, direttore del Centro studi internazionali e strategici della Luiss (Ciss) – nascono dall’aumento dei prezzi, ma c’è un malcontento di fondo, con una parte della popolazione iraniana contraria al regime". Un malcontento che il governo vuole reprimere in maniera tutt’altro che diplomatica, tanto che il procuratore generale iraniano, Mohammad Movahedi Azad, ha minacciato i manifestanti con l’accusa di essere mohareb ("nemici di Dio"), un reato punibile con la pena di morte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In Iran dilaga la protesta. Khamenei alza l’allerta. Duemila arresti, 65 morti

Leggi anche: L'Iran brucia, 65 morti e migliaia di arresti: «Chi manifesta sarà condannato a morte». Ma la protesta continua a oltranza

Leggi anche: Iran, Khamenei alza il livello di allerta dei Guardiani della rivoluzione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

In Iran dilaga la protesta. Time: almeno 217 manifestanti uccisi a Teheran; Iran, dilaga la protesta. E gli USA parlano col figlio dello Shah; Cresce la repressione in Iran, la protesta dilaga e i manifestanti rischiano la pena di morte; In Iran dilaga la protesta. Khamenei alza l’allerta. Duemila arresti, 65 morti.

In Iran dilaga la protesta. Khamenei alza l’allerta. Duemila arresti, 65 morti - Il politologo Marchetti: "Malcontento di fondo". quotidiano.net