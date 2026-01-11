L' Iran brucia 65 morti e migliaia di arresti | Chi manifesta sarà condannato a morte Ma la protesta continua a oltranza
In Iran, le proteste continuano nonostante le severe repressioni, con almeno 65 vittime e migliaia di arresti. Il governo avverte che chi partecipa alle manifestazioni rischia la condanna a morte. La popolazione manifesta insoddisfazione e desiderio di cambiamento, con strade incendiate, canti e slogan che chiamano alla fine dell’attuale regime. La situazione rimane tesa e in evoluzione, segnando un momento cruciale nel paese.
L'Iran brucia: fuochi al centro delle strade, i canti e gli slogan di «morte a Khamenei» e «lunga vita allo Scià». Nonostante il blackout di internet e un. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Oltre 200 morti per le strade dell'Iran. E il regime pensa alla pena di morte per chi protesta
Leggi anche: Iran, il regime spara sulla folla: «65 morti 2mila arresti». Trump: «Pronti ad aiutare i manifestanti. Lottano per la libertà»
Teheran brucia: centinaia di morti nelle proteste in Iran (video). Il regime manda in blackout il web.
In #Iran i giovani scendono in piazza. Bruciano i palazzi governativi del regime, non la speranza. Sono dalla parte di chi chiede #libertà, #diritti, #futuro: soprattutto per le #donne. Un grande popolo che resiste oggi può riprendersi domani il suo posto nella stor x.com
In Iran i giovani scendono in piazza contro l’oppressione. Bruciano i palazzi governativi del regime, non la speranza. Sono dalla parte di chi chiede libertà, diritti e futuro: soprattutto per le donne. Un grande popolo che resiste oggi può riprendersi domani il suo - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.