L' Iran brucia 65 morti e migliaia di arresti | Chi manifesta sarà condannato a morte Ma la protesta continua a oltranza

Da leggo.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Iran, le proteste continuano nonostante le severe repressioni, con almeno 65 vittime e migliaia di arresti. Il governo avverte che chi partecipa alle manifestazioni rischia la condanna a morte. La popolazione manifesta insoddisfazione e desiderio di cambiamento, con strade incendiate, canti e slogan che chiamano alla fine dell’attuale regime. La situazione rimane tesa e in evoluzione, segnando un momento cruciale nel paese.

L'Iran brucia: fuochi al centro delle strade, i canti e gli slogan di «morte a Khamenei» e «lunga vita allo Scià». Nonostante il blackout di internet e un. 🔗 Leggi su Leggo.it

l iran brucia 65 morti e migliaia di arresti chi manifesta sar224 condannato a morte ma la protesta continua a oltranza

© Leggo.it - L'Iran brucia, 65 morti e migliaia di arresti: «Chi manifesta sarà condannato a morte». Ma la protesta continua a oltranza

Leggi anche: Oltre 200 morti per le strade dell'Iran. E il regime pensa alla pena di morte per chi protesta

Leggi anche: Iran, il regime spara sulla folla: «65 morti 2mila arresti». Trump: «Pronti ad aiutare i manifestanti. Lottano per la libertà»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Teheran brucia: centinaia di morti nelle proteste in Iran (video). Il regime manda in blackout il web.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.