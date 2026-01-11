L' Iran brucia 65 morti e migliaia di arresti | Chi manifesta sarà condannato a morte Ma la protesta continua a oltranza

In Iran, le proteste continuano nonostante le severe repressioni, con almeno 65 vittime e migliaia di arresti. Il governo avverte che chi partecipa alle manifestazioni rischia la condanna a morte. La popolazione manifesta insoddisfazione e desiderio di cambiamento, con strade incendiate, canti e slogan che chiamano alla fine dell’attuale regime. La situazione rimane tesa e in evoluzione, segnando un momento cruciale nel paese.

