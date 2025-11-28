Feuei Tola a Oltre il campo – dialoghi tra arte sport e territorio
Feuei Tola, artista italo-spagnola, continua a portare l’arte in luoghi di grande prestigio storico. Sue le mostre al Castello Mediceo di Melegnano ed in tre location a Milano ( la Cripta della Cà Granda, la Libreria Bocca in Galleria Vittorio Emanuele e la Casa della Cultura in Via Borgogna). Ha partecipato come relatrice al convegno “ Oltre il campo – dialoghi tra arte, sport e territorio ”. L’evento è stato organizzato mercoledì scorso dall’ Ordine degli avvocati di Milano attraverso la Fondazione Forense al Palazzo di Giustizia di Milano. Gli altri relatori erano gli avvocati Antonella Tatullo (anche moderatrice), Alessandra Noli Calvi, Domenico Melillo e la commercialista Annalisa Donesana. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Argomenti simili trattati di recente
Feuei Tola protagonista al convegno “Oltre il campo – dialoghi tra arte, sport e territorio” - Feuei Tola protagonista al convegno “Oltre il campo” a Milano: arte, sport e territorio al centro del suo intervento al Palazzo di Giustizia. Riporta milanosportiva.com
Feuei Tola relatrice al convegno “Oltre il campo-dialoghi tra arte, sport e territorio” - spagnola Feuei Tola prosegue nel suo percorso finalizzato a portare l’arte in luoghi di grande prestigio storico. Scrive affaritaliani.it
“In Colonna-nuove installazioni radiografiche”: a Melegnano la nuova mostra di Feuei Tola - Dopo le mostre al Castello Mediceo a Melegnano, alla Cripta della Cà Granda a Milano, alla rassegna internazionale ArtePadova, alla Parallax Art Fair a Londra, alla Casa della Cultura a Milano, la ... Da affaritaliani.it