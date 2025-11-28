Feuei Tola a Oltre il campo – dialoghi tra arte sport e territorio

Gbt-magazine.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Feuei Tola, artista italo-spagnola, continua a portare l’arte in luoghi di grande prestigio storico. Sue le mostre al  Castello Mediceo di Melegnano  ed in tre location a Milano ( la Cripta della Cà Granda, la Libreria Bocca in Galleria Vittorio Emanuele e la Casa della Cultura in Via Borgogna). Ha partecipato come relatrice al convegno “ Oltre il campodialoghi tra arte, sport e territorio ”. L’evento è stato organizzato mercoledì scorso dall’ Ordine degli avvocati di Milano  attraverso la  Fondazione Forense  al Palazzo di Giustizia di Milano. Gli altri relatori erano gli avvocati  Antonella Tatullo  (anche moderatrice),  Alessandra Noli Calvi,   Domenico Melillo  e la commercialista  Annalisa Donesana. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Feuei Tola a “Oltre il campo – dialoghi tra arte, sport e territorio”

