Il sindacato rosso si lamenta | Poco spazio al referendum

Il sindacato rosso segnala una limitata copertura mediatica riguardo al referendum sulla giustizia. Una corretta informazione è essenziale per permettere ai cittadini di comprendere appieno le implicazioni delle scelte in votazione. È importante che i mezzi di comunicazione offrano uno spazio adeguato per approfondire i temi, affinché ogni voto sia consapevole e informato, nel rispetto del diritto di partecipare attivamente alla vita democratica.

In vista del referendum sulla giustizia l'informazione ovviamente è fondamentale, affinché i cittadini siano messi nelle migliori condizioni per poter conoscere qual è la posta in gioco e decidere cosa votare. Il problema è che qualcuno pensa di avvalersi dei soliti squallidi giochini politici e di usare la leva dell'informazione per spingere una tesi (in questo caso il No), ovviamente facendo finta di essere super partes. Ma andiamo per gradi e vediamo cosa ha detto l' Usigrai, sindacato storicamente vicino alla sinistra. "La Rai non può fare a meno della Vigilanza. Senza la Commissione parlamentare di indirizzo, bloccata da oltre un anno, la Rai di oggi non risponde correttamente al ruolo di Servizio pubblico a cui è chiamata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

