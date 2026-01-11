Il sindacato rosso si lamenta | Poco spazio al referendum Ma Ranucci presta il volto per il No

Nel contesto del referendum sulla giustizia, l'informazione accurata e imparziale è fondamentale per consentire ai cittadini di fare scelte consapevoli. Tuttavia, il dibattito pubblico evidenzia tensioni e disparità di spazio tra le diverse voci, tra cui quelle del sindacato rosso e di figure come Ranucci, impegnato a sostenere il No. Un'informazione equilibrata è essenziale per un processo democratico trasparente e informato.

In vista del referendum sulla giustizia l'informazione ovviamente è fondamentale, affinché i cittadini siano messi nelle migliori condizioni per poter conoscere qual è la posta in gioco e decidere cosa votare. Il problema è che qualcuno pensa di avvalersi dei soliti squallidi giochini politici e di usare la leva dell'informazione per spingere una tesi (in questo caso il No), ovviamente facendo finta di essere super partes. Ma andiamo per gradi e vediamo cosa ha detto l' Usigrai, sindacato storicamente vicino alla sinistra. "La Rai non può fare a meno della Vigilanza. Senza la Commissione parlamentare di indirizzo, bloccata da oltre un anno, la Rai di oggi non risponde correttamente al ruolo di Servizio pubblico a cui è chiamata.

