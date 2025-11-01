Cremonese Juve lo Zini è un vero e proprio fortino per i biancogrigiorossi | il dato che spaventa la squadra di Spalletti in vista di stasera

Cremonese Juve, la statistica che allarma Spalletti: i grigiorossi vantano un’imbattibilità casalinga che dura da cinque partite, non accadeva dal 1996. Il debutto di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è tutto fuorché una passeggiata. La delicata trasferta di questa sera (ore 20:45) allo Stadio Zini contro la Cremonese nasconde insidie ben più grandi di quanto la classifica possa suggerire. Se da un lato i bianconeri arrivano dalla vittoria scaccia-crisi contro l’Udinese, dall’altro i grigiorossi possono contare su un fattore determinante: il “fattore Zini”. Come riporta una statistica chiave della Lega Serie A, lo stadio di Cremona è diventato un vero e proprio fortino inespugnabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

