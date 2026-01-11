Il punto di vista di Follini | L’Occidente di Trump non è più un modello

Nel suo commento, Follini osserva che l’Occidente di Trump non rappresenta più un modello universale. Pur riconoscendo l’importanza storica e culturale del territorio occidentale, sottolinea come le attuali dinamiche politiche abbiano messo in discussione i valori e le linee guida tradizionali. La riflessione invita a considerare l’evoluzione del nostro contesto occidentale e le sfide di un’identità in trasformazione.

"Siamo tutti figli dell'Occidente, non fosse altro perché è il nostro territorio e perché siamo impregnati della sua storia, anche quanti a quella storia muovono obiezione. Ma dobbiamo riconoscere che a questo punto l''Occidente' non è più un modello. Non mette d'accordo i cittadini dei suoi paesi. Non fa paura ai suoi avversari.

