Il punto di vista di Follini | All’opposizione servirebbe più una disputa vera che una finta unità
(Adnkronos) – “Non siamo quasi mai contenti di quel che passa il convento politico. Se c’è un(a) leader forte, si teme e si denuncia l’eccesso di potere che accompagna quelle figure che finiscono per stare troppo in alto e troppo sole. Se invece c’è il riaffacciarsi delle correnti e si invoca una maggiore condivisione delle . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cellulari vietati a scuola e nuovo esame di Stato: il punto di vista della dirigente del Blaise Pascal
Tudor a Mediaset: «Bello vincere ma siamo consapevoli che possiamo e dobbiamo migliorare. Juve a due punte? Dipende anche dal punto di vista psicologico»
Anna Tatangelo a Sanremo 2026: il suo curioso punto di vista
#Vanoli sta facendo peggio di #Pioli dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni, ed era difficile. Mai vista in tanti anni una #Fiorentina così vuota in tutto. Giocatori totalmente assenti, addirittura #Ranieri che ha da ridire sul cambio, i gol subiti sono una r Vai su X
? Un punto di vista privilegiato sulla storia di Firenze. Nel cuore monumentale della città, un appartamento di 140 mq prende vita tra soffitti alti, parquet di pregio e affacci esclusivi sulle Cappelle Medicee. Un salone doppio che sembra una scena teatrale, ca - facebook.com Vai su Facebook
Il punto di vista di Follini: “All’opposizione servirebbe più una disputa vera che una finta unità” - Se c’è un (a) leader forte, si teme e si denuncia l’eccesso di potere che accompagna quelle figure che finiscono per ... Come scrive msn.com
L'Occidente capovolto e la faticosa risposta alle piazze, il punto di vista di Marco Follini - A più di un terzo di secolo dalla caduta del muro di Berlino si può dire senza tema di smentita che il ... Riporta iltempo.it