Ue il punto di vista di Follini | Trump ci offre un’occasione ora ‘costituente’ europea’
L'articolo analizza il punto di vista di Follini sulla recente svolta di Trump nei confronti dell’Europa, vista come un'opportunità per un processo di riforma e rinnovamento dell’Unione Europea. Secondo l’ex politico, le posizioni di Trump rappresentano un'occasione 'costituente' per l'Europa, spostando il focus su un nuovo equilibrio geopolitico.
(Adnkronos) – "La svolta di Trump verso (e contro) l’Europa ha assunto ormai un carattere 'ideologico'. Non passa giorno in cui il presidente degli Stati Uniti non colga un pretesto per bacchettare e irridere i suoi alleati di una volta. La crisi ucraina ne è la manifestazione più evidente. Ma non l’unica. E’ come se . Periodicodaily.com
Ue, il punto di vista di Follini: "Trump ci offre un'occasione, ora 'costituente' europea'" - Non passa giorno in cui il presidente degli Stati Uniti non colga un pretesto per bacchettare e irridere i suo ... adnkronos.com
Il punto di vista di Follini: “All’opposizione servirebbe più una disputa vera che una finta unità” - Se c’è un(a) leader forte, si teme e si denuncia l’eccesso di potere che accompagna quelle figure che finiscono per ... msn.com
"Deve essere una gara perfetta anche dal nostro punto di vista. Dell'atteggiamento, della voglia, l'approccio alla gara. Affrontiamo un avversario che sta bene da quando ha questo nuovo allenatore, ha ritrovato entusiasmo e punti. Sappiamo che andare a Gen - facebook.com facebook
“Dal punto di vista storico meritava attenzione che vi fosse un nesso tra la morte di Piersanti Mattarella, il ruolo svolto dal neofascismo italiano e quello della massoneria occulta” Miguel Gotor in #ArenaRepubblicaRobinson con Bruno Manfellotto e Concetto V x.com
LEGGE ELETTORALE. VENDOLA: ITALICUM SOMIGLIA IN MODO SINISTRO AL PORCELLUM