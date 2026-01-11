Il primo robottino che è capace di salire le scale e pulirle | le foto di Saros Rover
Roborock presenta Saros Rover, il primo robot aspirapolvere in grado di salire le scale autonomamente. Questa innovazione permette di migliorare l’efficienza della pulizia in ambienti con diversi livelli, offrendo praticità e autonomia. Di seguito, alcune immagini che illustrano le caratteristiche e le funzioni di Saros Rover, un dispositivo pensato per semplificare le operazioni di pulizia domestica.
Roborock ha lanciato Saros Rover, il primo robottino per pulire che riesce a salire da solo le scale. Nel suo design ha due gambe robotiche che sono in grado di alzarlo: oltre a superare i gradini è anche in grado di pulirli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
