Il primo robottino che è capace di salire le scale e pulirle | le foto di Saros Rover

Roborock presenta Saros Rover, il primo robot aspirapolvere in grado di salire le scale autonomamente. Questa innovazione permette di migliorare l’efficienza della pulizia in ambienti con diversi livelli, offrendo praticità e autonomia. Di seguito, alcune immagini che illustrano le caratteristiche e le funzioni di Saros Rover, un dispositivo pensato per semplificare le operazioni di pulizia domestica.

Roborock ha lanciato Saros Rover, il primo robottino per pulire che riesce a salire da solo le scale. Nel suo design ha due gambe robotiche che sono in grado di alzarlo: oltre a superare i gradini è anche in grado di pulirli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Roborock Saros Rover: il primo robot aspirapolvere capace di salire e scendere le scale

Leggi anche: Robot “con le mani” per la casa, aspirapolvere che salgono le scale, mattoncini Lego sensoriali e tosaerba che tengono alla larga i ladri: le novità più curiose dal Ces 2026 di Las Vegas

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

IFA 2025: il primo robot da tennis capace di giocare veri rally - Un compagno che si adatta al tuo livello: principianti o pro, registra, analizza e ti fa migliorare ... wired.it

Buona sera a tutto il gruppo. Ho appena acquistato il mio primo robottino anche se da un anno ero propensa a prendere la Tineco s9. Da un anno che penso e ripenso, la prendo o non la prendo e alla fine cosa ho preso . Ok sono diventata un pochino pigr - facebook.com facebook