Roborock Saros Rover | il primo robot aspirapolvere capace di salire e scendere le scale

Roborock Saros Rover è il primo robot aspirapolvere in grado di salire e scendere le scale, offrendo maggiore autonomia nelle operazioni di pulizia domestica. Presentato al CES 2026 di Las Vegas, questo dispositivo rappresenta un passo avanti nella tecnologia robotica per la casa. Con un design funzionale e funzionalità innovative, Roborock Saros Rover si inserisce come una soluzione affidabile per mantenere gli ambienti puliti con maggiore facilità.

Roborock ha presentato la sua nuova gamma di robot aspirapolvere per il primo semestre dell'anno, in occasione del Consumer Electronic Show 2026 (CES) di Las Vegas. Di seguito tutti i dettagli.Roborock Saros Rover con architettura wheel-leg capace di salire e scendere le scale

