Il presidente del senato Ignazio La Russa al Circus per ricordare l' amico Nino Sospiri a vent' anni dalla scomparsa

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha partecipato al Circus per ricordare Nino Sospiri a vent'anni dalla sua scomparsa. In un momento di riflessione, La Russa ha condiviso il ricordo dell’ultima volta che ha visto l’amico, sottolineando l’importanza di preservare la memoria di chi ha lasciato un segno nel nostro tempo. Un’occasione per ricordare una figura significativa e il suo contributo.

"Venti anni fa Nino sospiri ci lasciava. Io ho negli occhi la memoria dell'ultima volta che l'ho visto. Lui stava già molto male e siccome era un uomo intelligente aveva sicuramente già capito che il corso della sua vita sarebbe stato brevissimo. Aveva capito che non gli restava molto da vivere.

