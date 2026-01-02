Visioni vive l' evento per ricordare a vent' anni dalla scomparsa Nino Sospiri
Si chiama “Visioni Vive”, promosso su iniziativa di Lorenzo Sospiri presidente del consiglio regionale, l'evento dedicato alla commemorazione per i 20 anni dalla morte di Nino Sospiri una delle figure più significative della storia politica abruzzese.L’iniziativa si terrà sabato 10 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Alla conclusione di questo 2025, rivolgo a tutti un augurio sincero, con lo sguardo rivolto a ciò che è stato e alla responsabilità di ciò che verrà. Il 10 gennaio, a Pescara, ricorderemo Nino Sospiri a vent’anni dalla sua scomparsa con l’evento “Visioni Vive”, dedi - facebook.com facebook
