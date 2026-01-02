Visioni vive l' evento per ricordare a vent' anni dalla scomparsa Nino Sospiri

Si chiama “Visioni Vive”, promosso su iniziativa di Lorenzo Sospiri presidente del consiglio regionale, l'evento dedicato alla commemorazione per i 20 anni dalla morte di Nino Sospiri una delle figure più significative della storia politica abruzzese.L’iniziativa si terrà sabato 10 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

"Visioni vive", l'evento per ricordare a vent'anni dalla scomparsa Nino Sospiri - 00, nel teatro Circus di Pescara per ricordare una delle figure politiche più importanti della storia abruzzese ... ilpescara.it

PESCARA: “VISIONI VIVE”, IL 10 GENNAIO EVENTO IN RICORDO DI NINO SOSPIRI A 20 ANNI DALLA SCOMPARSA - Nino Sospiriorenzo Sospir Ignazio La RussaMaurizio GasparriLuigi D’EramoEtelwardo Sigismondi Commenti da Facebook ... abruzzoweb.it

