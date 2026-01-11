il premio ceccatelli galciana lo ricorda insieme a david sassoli

È partita la terza edizione del Premio Giornalistico Nazionale in memoria di David Sassoli, promossa dall’Associazione Galciana Sviluppo. Per la prima volta, si aggiunge il Premio Piero Ceccatelli, dedicato al giornalista pratese, ex caporedattore de La Nazione, scomparso nel novembre scorso. Due riconoscimenti che intendono valorizzare il giornalismo di qualità e ricordare figure significative del settore.

Al via la terza edizione del Premio Giornalistico Nazionale in ricordo di David Sassoli, promosso dall’ Associazione Galciana Sviluppo, alla quale si affianca, per la prima volta, il Premio Giornalistico Piero Ceccatelli, in ricordo del Cronista di Prato, ex caporedattore de La Nazione, prematuramente scomparso lo scorso novembre. Il Premio Ceccatelli è rivolto a giornalisti under 35 e si concentra sul tema: Personaggi, eventi e luoghi della toscana, in ambito artistico, storico, sociale, culturale e sportivo, ambito particolarmente caro a Piero, che per decenni ha raccontato il territorio con rigore, indipendenza e profondo rispetto per le persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

