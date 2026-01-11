Il nome di Alberto Trentini figura nella lista dei detenuti da scarcerare

Alberto Trentini è incluso nella lista dei detenuti pronti a essere scarcerati dal governo venezuelano. Dopo 13 mesi di detenzione, fonti affidabili indicano un clima di ottimismo, segnando un possibile passo avanti nella situazione. La notizia, riportata da Repubblica, evidenzia un cambiamento nelle negoziazioni e apre a nuovi sviluppi nel caso. Restano da attendere conferme ufficiali e ulteriori dettagli sulla procedura di rilascio.

Alberto Trentini è nella lista dei prigionieri che il governo venezuelano è pronto scarcerare. A parlarne oggi è Repubblica, spiegando che dopo 13 mesi stavolta c’è concreto ottimismo. «Siamo moderatamente ottimisti: siamo al lavoro, ogni giorno è buono», ha dichiarato il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, che da settimane è in contatto con Caracas. Il segnale. Ieri inoltre sono stati scarcerati i primi prigionieri dal carcere di El Rodeo I, quello dove da oltre quattrocento giorni è rinchiuso il cooperante italiano. Trentini, secondo quanto riporta il quotidiano, è in un secondo elenco, sul quale ora sono al lavoro le diplomazie. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Il Venezuela annuncia la liberazione dei detenuti stranieri: c’è Luigi Gasperin, speranza per Alberto Trentini

Leggi anche: Il Venezuela annuncia la liberazione dei detenuti stranieri: c’è speranza per Alberto Trentini, Meloni al lavoro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Attacco Usa in Venezuela, attesa e apprensione per la famiglia di Alberto Trentini; Venezuela, attesa per Alberto Trentini. Trump riceve petrolieri alla Casa Bianca; Trentini e gli altri, i detenuti italiani in Venezuela; Chi sono i 28 detenuti politici italiani in Venezuela.

Il nome di Trentini è in una lista di detenuti da liberare. Il compagno di carcere: “Ci torturavano” - Il nome del cooperante veneziano compare in una lista di prigionieri, detenuti al Rodeo, da liberare. fanpage.it