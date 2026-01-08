Il Venezuela annuncia la liberazione dei detenuti stranieri | c’è Luigi Gasperin speranza per Alberto Trentini

Il Venezuela ha annunciato la liberazione di alcuni detenuti stranieri, tra cui Luigi Gasperin, offrendo un possibile spiraglio per il rilascio di Alberto Trentini. La notizia apre nuovi interventi e speranze per il cooperante italiano, che da oltre un anno si trova in carcere nel paese sudamericano. La situazione resta sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi concreti riguardo alla sua vicenda.

Restano accesi i riflettori su Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da oltre un anno. Con una speranza in più. Si è aperto uno spiraglio per l’operatore umanitario, dopo l’annuncio secondo cui il rilascio di “un numero importante” di prigionieri politici, tra cui cittadini stranieri, potrebbe avvenire “nelle prossime ore”. Una prima buona notizia per l’Italia è la liberazione dell’imprenditore settantenne Luigi Gasperin. A comunicare il via libera stato Jorge Rodriguez, presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana. Rodriguez non ha però specificato quante persone saranno effettivamente liberate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

