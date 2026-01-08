Il Venezuela annuncia la liberazione dei detenuti stranieri | c’è speranza per Alberto Trentini Meloni al lavoro

Il Venezuela ha annunciato la liberazione di alcuni detenuti stranieri, suscitando attenzione sulla vicenda di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto nel paese da più di un anno. Mentre le autorità venezuelane comunicano i provvedimenti, si mantiene alta l’attenzione sulla possibile svolta per Trentini e sulla situazione complessiva dei cittadini stranieri coinvolti. Restano in corso aggiornamenti ufficiali e speranze di risoluzione.

Restano accesi i riflettori su Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da oltre un anno. Con una speranza in più. Si è aperto uno spiraglio per l'operatore umanitario, dopo l'annuncio secondo cui il rilascio di "un numero importante" di prigionieri politici, tra cui cittadini stranieri, potrebbe avvenire "nelle prossime ore". A comunicarlo è stato Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana. Rodriguez non ha però specificato quante persone saranno effettivamente liberate. Il presidente del Parlamento ha spiegato che la decisione di scarcerare i prigionieri politici rappresenta "un gesto unilaterale per rafforzare la nostra incrollabile volontà di consolidare la pace nella Repubblica e la convivenza pacifica tra tutti".

