Prima dell'omicidio c'erano luci accese e un'auto | il mistero della casa disabitata della nonna di Chiara Poggi

La notte prima dell'omicidio di Chiara Poggi, nella casa disabitata della nonna a Gropello Cairoli, erano state notate luci accese e un'auto. La testimonianza dei vicini di casa fornì indizi importanti, aprendo un mistero ancora oggi oggetto di attenzione e analisi, riguardante gli eventi che precedettero il tragico fatto.

C'erano le luci accese nella casa disabitata della nonna di Chiara Poggi a Gropello Cairoli, a pochi chilometri da Garlasco, la notte prima dell'omicidio: ecco cosa svelarono i vicini di casa nella loro testimonianza ai carabinieri nell'agosto del 2007.

L' omicidio di Chiara Poggi : tutto quello che Alberto Stasi non vi ha raccontato

