Il giallo di Taleggio rimesso in libertà lo straniero fermato

La Procura di Bergamo ha richiesto la revoca della misura cautelare nei confronti di Nouri Hedhili, tunisino di 52 anni, coinvolto nel caso del giallo di Taleggio. Dopo l’autopsia, le risultanze hanno portato a una revisione delle accuse, consentendo la sua liberazione. L’indagine continua per chiarire le dinamiche dell’incidente che ha causato la morte di Hassan Matried.

Bergamo – Alla luce delle risultanze dell'autopsia, la Procura ha chiesto la revoca della misura cautelare dell'indagato Nouri Hedhili, 52 anni, tunisino, incensurato, finito in carcere pe r la morte dell'egiziano Hassan Matried, 43 anni. Gli esiti dell'esame hanno fornito una ricostruzione attendibile plausibile. L'autopsia. L'accertamento, effettuato al Papa Giovanni XXIII dal direttore di Medicina legale, Matteo Marchesi (era presente la dottoressa Pellegrinelli, nominata dai difensori dell'indagato), ha giudicato i traumi (più fratture, specialmente a un fianco, oltre alla ferita alla testa) rinvenuti sul corpo della vittima compatibili con una caduta dal tetto dell'abitazione di Verdellino del tunisino, così come lui ha dichiarato in una delle versioni fornite durante l'interrogatorio.

