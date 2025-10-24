Fermato in strada per il possesso di droga arrestato e poi rimesso in libertà

Modenatoday.it | 24 ott 2025

Nel corso della serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Finale Emilia hanno tratto in arresto un uomo 32enne, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il sospetto pusher è stato controllato in via Frassoni, mentre si trovava a bordo della propria. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

