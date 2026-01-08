Omicidio di Taleggio lo straniero arrestato tradito dai tabulati telefonici della vittima

Un uomo straniero è stato arrestato in relazione all’omicidio di Hassan Saber Qamer Ahmed Matried, l’egiziano di 43 anni trovato senza vita a Taleggio. L’arresto è stato possibile grazie all’analisi dei tabulati telefonici della vittima, che ha permesso di individuare il sospettato. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze del decesso e confermare eventuali responsabilità.

Taleggio (Bergamo), 9 gennaio 2026 – C’è un fermato per l’omicidio di Hassan Saber Qamer Ahmed Matried, l’ egiziano di 43 anni trovato senza vita lunedì mattina sotto un mucchio di coperte ai bordi della provinciale della Valle Taleggio, tra San Giovanni Bianco e Taleggio, in una piazzola di sosta. I carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo, coordinati dalla pm Esposito, sono risaliti a un conoscente della vittima: si tratta di Hedhili Nouri, 53 anni, origini tunisine, sposato, padre di due figli, residente a Verdellino, in regola con il permesso di soggiorno, incensurato. I due si conoscevano per motivi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio di Taleggio, lo straniero arrestato tradito dai tabulati telefonici della vittima Leggi anche: Il mistero di Aurora Livoli e la traccia da seguire: tabulati telefonici per ricostruire i suoi contatti Leggi anche: Omicidio di Marco Veronese a Collegno: un arrestato, è un uomo legato sentimentalmente all'ex compagna della vittima La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Uomo trovato morto a bordo strada a Taleggio: dall’autopsia la conferma dell’ipotesi di omicidio - L’egiziano era ospite del Centro accoglienza migranti di Sotto il Monte. ilgiorno.it

