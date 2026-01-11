Il gelato conquista il Sol Levante. I giapponesi a scuola da Fabio Cascio.

Il gelato sta conquistando il Giappone, con i giovani talenti del team nazionale che si formano presso la Pasticceria Prestige di Cento, gestita da Fabio Cascio. In un confronto di competenze e tradizioni, professionisti italiani e giapponesi si scambiano conoscenze in vista del Sigep di Rimini. Un esempio di scambio culturale e professionale nel settore della pasticceria, che rafforza il ruolo dell’Italia come punto di riferimento internazionale.

Fabio Cascio, titolare della Pasticceria Prestige di Cento, è un nome che da anni si fa notare nel panorama della pasticceria internazionale e in questi giorni nel suo laboratorio sta ospitando i 4 campioni del team nazionale giapponese di gelato e pasticceria dando e ricevendo preziosi insegnamenti in vista del vicino Sigep di Rimini al quale parteciperà anche lui per il posto ai campionati europei di gelato. Com’è arrivato il Giappone a Cento? "Ho fatto parte della squadra italiana per il Campionato del Mondo di pasticceria e il nostro coach allenava anche la squadra giapponese nel settore del gelato e abbiamo deciso di avviare una collaborazione, uno scambio culturale e tecnico, soprattutto per quanto riguarda il cioccolato e la pasticceria, arrivando dunque qui da me a Cento per prepararsi per Sigep e World Cup". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

