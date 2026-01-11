Il futuro di Lucca dipenderà dal risultato di stasera | in caso di sconfitta il Napoli farebbe qualche riflessione in più

Il risultato di questa sera sarà determinante per il futuro di Lucca, influenzando anche le decisioni del Napoli. In caso di sconfitta, i riflessi si estenderanno alla strategia di mercato e alla posizione in classifica. Su YouTube, Alfredo Pedullà analizza gli effetti dell’incontro tra Inter e Napoli, offrendo un approfondimento sulla situazione attuale e sulle possibili evoluzioni della squadra partenopea.

Su YouTube, Alfredo Pedullà analizza l’impatto di Inter -Napoli sulla classifica e, soprattutto, sul calciomercato del Napoli. Calciomercato Napoli, il punto su Lucca. Spiega Pedullà: «Oggi è una grande giornata perché sicuramente Inter-Napoli incide parecchio, incide sulla classifica. È inutile che stiamo a discutere o a fare troppa filosofia. Se l’Inter dovesse vincere, certamente sette punti non rappresenterebbero una sentenza definitiva, ma sarebbero una dote importante: cioè ti presenteresti con argomenti. Ricordiamoci che siamo dentro il girone di ritorno e che sette punti equivalgono a due partite, quasi tre di vantaggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

