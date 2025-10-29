Vi spiego perché l’enoturismo dipenderà sempre di più dall’Intelligenza artificiale Garibaldi traccia il futuro

Gamberorosso.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Fine Italy di Riva de Garda, la professoressa avverte le cantine: “Non trascurate l’Ia e i social network per non restare fuori dal circuito delle proposte”. Oggi l'incoming vale oltre il 30% del fatturato. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

