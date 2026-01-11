Il Napoli mostra interesse per Daniel Maldini, ma senza cessioni in uscita sarà difficile generare entrate. La strategia del club dipende dalle operazioni con Lucca e Lang, fondamentali per il mercato. Attualmente, il calciomercato dei partenopei attraversa una fase di blocco, dovuta alle restrizioni finanziarie che limitano le possibilità di investimento e rafforzamento della rosa.

Il calciomercato del Napoli, complice le restrizioni imposte sui conti del club, vive un momento di stallo. In tal senso, le uscite di Lucca e Lang – mai integratisi del tutto nello scacchiere contiano – sarebbero propedeutiche a inserire forze fresche. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Calciomercato Napoli, ecco la situazione. Si legge sul Corriere dello Sport: Al Napoli, oltre alle punte giallorosse Ferguson e Dovbyk, piace da tempo anche il trequartista Daniel Maldini. La valutazione di profili del genere è legata inevitabilmente all’evoluzione di due situazioni interne: Lucca e Lang. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Al Napoli piace Daniel Maldini, ma senza cessioni non ci saranno entrate: tutto dipenderà da Lucca e Lang

Leggi anche: Napoli, il mercato ruota attorno alla cessione di Lucca: piace al West Ham ma dipende da Lukaku

Leggi anche: Atalanta è senza Lookman: occasione per Daniel Maldini uscito da tempo dai radar

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Juve, suggestione Daniel Maldini: è l'alternativa a Chiesa come vice-Yildiz; Conte e Spalletti hanno avuto la stessa idea: all in su Maldini; Edicola - Lucca-Dovbyk, Napoli e Roma valutano lo scambio di 9. L'Inter pensa a Dodo. Alla Lazio arriva Ratkov; No a Chiesa, la Juve ha la soluzione: sorpresa in Serie A.

Il Napoli pensa a Daniel Maldini: occhio alla formula, affare con l’Atalanta - A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport che svela questa Il Napoli valuta Daniel Maldini come rinforzo off ... iamnaples.it