Il figlio di Ibrahimovic firma per l’Ajax

Il figlio di Ibrahimovic ha firmato un contratto con l’Ajax, segnando un passo importante nella sua carriera calcistica. La notizia, arrivata recentemente, interessa appassionati e addetti ai lavori, offrendo uno sguardo sul futuro dei giovani talenti nel calcio europeo. In questa nota, vi aggiorniamo sui dettagli dell’accordo e sulle prime impressioni, mantenendo un tono sobrio e informativo per una lettura chiara e accurata.

2026-01-10 20:52:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Un frammento del vecchio blocco. Maximilian Ibrahimovic (Lund, 22-9-2006) seguirà le orme del padre. Il figlio di Zlatan, che gioca nella squadra riserve del club Milano del Quarta divisione italiano, giocherà nel ajax, dove suo padre divenne famoso. “Arriverà ad Amsterdam in prestito per sei mesi dopo di che L’Ajax potrà acquistarlo per 3,5 milioni di euro e, se venduto, dare una percentuale al club italiano”, rivela ‘De Telegraaf’. Non è ancora ufficiale, ma la tabella di marcia è chiara: ‘Max’, che con il Milan aveva un contratto fino al 2027, Atterrerà domani (domenica) ad Amsterdam e lunedì firmerà il suo nuovo impegno dopo aver subito relativa visita medica. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

