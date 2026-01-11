Il figlio di Ibrahimovic firma per l’Ajax

Il figlio di Ibrahimovic ha firmato un contratto con l’Ajax, segnando un passo importante nella sua carriera calcistica. La notizia, arrivata recentemente, interessa appassionati e addetti ai lavori, offrendo uno sguardo sul futuro dei giovani talenti nel calcio europeo. In questa nota, vi aggiorniamo sui dettagli dell’accordo e sulle prime impressioni, mantenendo un tono sobrio e informativo per una lettura chiara e accurata.

