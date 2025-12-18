Il Milan si conferma una famiglia, passando il testimone di generazione in generazione. Vicent firma il suo primo contratto da professionista, entrando a far parte della squadra allenata da Oddo. Un nuovo capitolo per i rossoneri, che continuano a coltivare talento e tradizione, mantenendo vivo lo spirito di una storia fatta di passione e dedizione.

© Calcionews24.com - Ibrahimovic Milan, di padre in figlio! Vicent firma il suo primo contratto da professionista con i rossoneri ed entra a far parte della squadra allenata da Oddo

Ibrahimovic Milan, di padre in figlio! Vicent firma il suo primo contratto da professionista ed entra a far parte della rosa del Milan Futuro Il Milan prosegue nel segno della continuità familiare e del talento generazionale. Il club rossonero ha ufficializzato la firma del primo contratto da professionista di Vincent Zlatan Seger Ibrahimovi?, centrocampista nato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

