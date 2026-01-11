Il convegno a Bergamo | Poca neve ma il manto scarso è più instabile | già 8 morti sulle Alpi

Il convegno a Bergamo affronta il tema della sicurezza in montagna, evidenziando come la riduzione della neve abbia reso il manto più instabile e aumentato i rischi di valanghe. Con otto vittime già registrate sulle Alpi, gli esperti, tra cui Giupponi di Areu, sottolineano l’importanza di una maggiore attenzione e preparazione per prevenire incidenti, confrontando i tassi di mortalità in montagna con quelli su strada.

MONTAGNA. Giupponi (Areu): «La mortalità da valanga si aggira sui 56 casi ogni 100 incidenti, su strada sono 3». Ipotermia, al Papa Giovanni trattati con Ecmo 50 pazienti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

