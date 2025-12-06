Ponte Immacolata | il meteo per Alpi e Appennino per gli amanti degli sci Ma quando ritornerà la neve?

Con il ponte di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata entra nel vivo la stagione degli sport invernali, dopo le prime aperture di fine novembre. La neve è arrivata sostanzialmente nei tempi previsti: le nevicate di fine mese, sorprendenti dopo il caldo prolungato, rientrano comunque nella climatologia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

