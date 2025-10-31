Nuova Pescara Matricciani Spoltore | Fermare subito il processo di fusione serve nuovo referendum

Interrompere subito il processo di costituzione di Nuova Pescara, per "consentire scelte più appropriate e funzionali a un'adeguata gestione dell’area metropolitana diventata ormai una realtà"; avviare una nuova fase amministrativa che porti a ridefinire un processo che "si è rivelato essere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

