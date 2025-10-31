Nuova Pescara Matricciani Spoltore | Fermare subito il processo di fusione serve nuovo referendum

Ilpescara.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Interrompere subito il processo di costituzione di Nuova Pescara, per "consentire scelte più appropriate e funzionali a un'adeguata gestione dell’area metropolitana diventata ormai una realtà"; avviare una nuova fase amministrativa che porti a ridefinire un processo che "si è rivelato essere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

nuova pescara matricciani spoltoreSpoltore si mette di traverso: No alla Nuova Pescara - Una dura nota del Partito Democratico spoltorese si mette di traverso in modo inequivocabile nel progetto di costituzione della Nuova Pescara. Come scrive abruzzoindependent.it

Nuova Pescara: Spoltore, stop a fusione, serve confronto urgente - "La Regione vuole fare Nuova Pescara, ma non leggiamo in nessuno strumento di programmazione dei fondi regionali una misura dedicata a questo scopo, né sui Fondi di coesione né sulle Strategie ... Scrive ansa.it

Comune Spoltore, troppe criticità, rivedere iter Nuova Pescara - "È indispensabile e urgente scongiurare rischiosi salti nel buio, rivalutando sotto il profilo politico e amministrativo le scelte fatte alla luce delle criticità emerse in questi anni e che appaiono ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Pescara Matricciani Spoltore