Sfratti più veloci per chi non paga l’affitto | cosa prevede la proposta di legge di FdI sugli inquilini morosi

Open.online | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sfratti più veloci per gli inquilini morosi da almeno due mesi. Lo prevede una proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia al Senato, a prima firma di Paolo Marcheschi. Il testo mira a semplificare le procedure per chi è in ritardo di almeno due mesi sul pagamento dell’affitto, introducendo una procedura amministrativa speciale e riducendo i contenziosi civili. La norma prevede, inoltre, la creazione di un’ Autorità per l’esecuzione degli sfratti, collegata al ministero della Giustizia, che potrà intervenire direttamente su richiesta del proprietario. Come funziona la nuova procedura. Secondo la proposta di legge, dopo il mancato pagamento di due mensilità consecutive, l’inquilino ha quindici giorni per regolarizzare la posizione. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sfratti pi249 veloci pagaSfratti più veloci per gli inquilini morosi, dopo due mesi di affitto non pagato il proprietario può chiedere un percorso accelerato - È una piaga antica, che ancora oggi si fatica a combattere: ogni anno sono circa 70mila le richieste di esecuzione di sfratto, per l’80 per cento riconducibili a morosità. Segnala ilgazzettino.it

sfratti pi249 veloci pagaSfratti più veloci per gli inquilini morosi: un’autorità per eseguirli - È una piaga antica, che ancora oggi si fatica a combattere: ogni anno sono circa 70mila le richieste di esecuzione di sfratto, per l'80 per cento riconducibili a morosità. Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Sfratti Pi249 Veloci Paga