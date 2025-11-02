Sfratti più veloci per chi non paga l’affitto | cosa prevede la proposta di legge di FdI sugli inquilini morosi

Sfratti più veloci per gli inquilini morosi da almeno due mesi. Lo prevede una proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia al Senato, a prima firma di Paolo Marcheschi. Il testo mira a semplificare le procedure per chi è in ritardo di almeno due mesi sul pagamento dell’affitto, introducendo una procedura amministrativa speciale e riducendo i contenziosi civili. La norma prevede, inoltre, la creazione di un’ Autorità per l’esecuzione degli sfratti, collegata al ministero della Giustizia, che potrà intervenire direttamente su richiesta del proprietario. Come funziona la nuova procedura. Secondo la proposta di legge, dopo il mancato pagamento di due mensilità consecutive, l’inquilino ha quindici giorni per regolarizzare la posizione. 🔗 Leggi su Open.online