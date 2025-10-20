Pino Torinese non paga l’affitto da mesi e aizza il cane contro la troupe di Fuori dal coro | Cogl*one ti spacco la faccia

“Tango, prendili”. Denisa Quaratino, 37 anni, ha reagito così quando una troupe della trasmissione televisiva “Fuori dal coro” le si è avvicinata per intervistarla. Lo si vede nel servizio registrato alcune settimane fa e andato in onda ieri sera, 19 ottobre, su Rete Quattro. Tango è un cane che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

GAMEDAY @basketcollegenovara ? Palazzetto “Sartorio” - Novara ? 20:00 Ingresso Gratuito Serie C Interregionale - 4a Andata Diretta Facebook - TTB Pino Torinese #forzattb - facebook.com Vai su Facebook

Pino Torinese, non paga l’affitto da mesi e aizza il cane contro la troupe di Fuori dal coro: “Cogl*one, ti spacco la faccia” - Denisa Quaratino, 37 anni, ha reagito così quando una troupe della trasmissione televisiva “Fuori dal coro” le si è avvicinata per intervistarla. Secondo torinotoday.it