il caso dei dossier report bellavia finisce in antimafia

Il caso dei dossier Report-Bellavia è stato portato all’attenzione dell’Antimafia. La Commissione, guidata da Chiara Colosimo, si riunirà martedì mattina per esaminare il caso Striano, coinvolto nell’accusa di aver sottratto oltre 10 mila file dalle banche dati della DNA. Si tratta di un episodio che solleva questioni sulla legalità e sulla sicurezza delle informazioni, richiedendo un approfondimento istituzionale.

Il caso Report finisce in Antimafia. La Commissione, presieduta da Chiara Colosimo, si riunirà martedì mattina, in sede di ufficio di presidenza, per discutere del sempre attuale caso Striano, per i non esperti quello del finanziere, passato alle cronache per l'accusa di aver sottratto oltre 10 mila file dalle banche dati della Dna. File che, poi, sarebbero serviti a creare fascicoli ad hoc per incastrare il politico o il vip scomodo. La novità dell'ultimissima ora, però, è che, secondo fonti di maggioranza, in conclusione saranno citati anche gli altri scandali “dossieraggi”, avvenuti nell'ultimo periodo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

