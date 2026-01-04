Caso Report-Bellavia dopo la lista dei nomi le interrogazioni a Nordio e Urso
Nel caso Report-Bellavia, si è resa nota l’esistenza di un archivio contenente una lista di nomi, denominato
Esiste una lista dei nomi nel cosiddetto " archivio Bellavia ", che è stato inserito nel fascicolo aperto dalla procura di Milano e che il Giornale è riuscito ad avere tramite Luca Fazzo. Ci sono magistrati, ci sono politici e ci sono manager di grandi aziende. Si tratta di 36 pagine di nomi uno in fila all'altro che aprono a molti interrogativi ai quali ora serve dare risposte per capire quale fosse lo scopo ultimo. " Il programma Report, con i suoi servizi, ha oramai perso ogni credibilità giornalistica: è un'arma al servizio di una sola parte politica, sistematicamente contro l'altra. Inchieste giornalistiche che non stanno in piedi: zero riscontri giudiziari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
