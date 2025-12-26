Imprese da Foncoop avviso da 3 mln di euro per transizione digitale e ricambio generazionale

Foncoop mette a disposizione 3 milioni di euro con il nuovo Avviso 67 strategico ‘Intelligenze generazionali’, un’occasione per le imprese per accedere a finanziamenti per la formazione continua, accelerare l’innovazione e affrontare le sfide legate a digitalizzazione, intelligenza artificiale e ricambio generazionale. L’Avviso finanzia piani di sviluppo su misura per aiutare le imprese a governare il cambiamento, introdurre nuovi linguaggi e sperimentazioni, valorizzare reti e territori: la formazione diviene motore di trasformazione e costruzione partecipata di soluzioni, modelli e relazioni che sostengono la crescita cooperativa nel medio e lungo periodo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Formazione, corsi per Pmi e microimprese: Foncoop lancia un avviso da 3 milioni di euro

Leggi anche: Chivu Inter, la stagione di transizione dei nerazzurri: tra ricambio generazionale e nuovi leader

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Foncoop: 3 milioni di euro per innovazione, transizione digitale e ricambio generazionale.

Foncoop: 3 milioni di euro per innovazione, transizione digitale e ricambio generazionale - Con l’Avviso 67 “Intelligenze generazionali” finanziati percorsi di formazione continua per accompagnare le imprese nel cambiamento Foncoop mette a disposizione 3 milioni di euro per sostenere le impr ... dazebaonews.it