Idf pianifica nuova operazione a Gaza a marzo ma servirà l' ok degli Stati Uniti

Le Forze di Difesa Israeliane stanno pianificando una nuova operazione militare a Gaza prevista per marzo. Tuttavia, la realizzazione di questa iniziativa dipende dall’approvazione degli Stati Uniti, che devono valutare le implicazioni politiche e strategiche dell’intervento. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con attenzione rivolta alle decisioni internazionali e alla possibilità di ulteriori sviluppi sul terreno.

Le Forze di difesa israeliane hanno elaborato piani per lanciare nuove operazioni militari intensive a Gaza a marzo. Lo rivela il Times of Israel, parlando di un'offensiva che mira a spingere la linea gialla di demarcazione del cessate il fuoco verso ovest, in direzione della costa dell'enclave, espandendo ulteriormente il controllo dell'IdF sul territorio. Il quotidiani cita un funzionario israeliano e un diplomatico arabo e sottolinea che non si potrà procedere senza il sostegno degli Stati Uniti, che cercano di far andare avanti il fragile cessate il fuoco raggiunto in ottobre a una seconda fase che include il disarmo di Hamas.

