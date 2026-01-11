Gaza media | Israele pianifica nuova operazione a marzo servirà l’ok degli Usa

Le Forze di difesa israeliane stanno preparando una nuova operazione militare a Gaza, prevista per marzo. La realizzazione di questa operazione dipende dall’approvazione degli Stati Uniti. La situazione rimane sotto attenta osservazione, con sviluppi che potrebbero influenzare la stabilità della regione e le relazioni internazionali.

Le Forze di difesa israeliane hanno elaborato piani per lanciare nuove operazioni militari intensive a Gaza a marzo. Lo rivela il Times of Israel, parlando di un’offensiva che mira a spingere la linea gialla di demarcazione del cessate il fuoco verso ovest, in direzione della costa dell’enclave, espandendo ulteriormente il controllo dell’ IdF sul territorio. Il quotidiano cita un funzionario israeliano e un diplomatico arabo e sottolinea che non si potrà procedere senza il sostegno degli Stati Uniti, che cercano di far andare avanti il fragile cessate il fuoco raggiunto in ottobre a una seconda fase che include il disarmo di Hamas. 🔗 Leggi su Lapresse.it

