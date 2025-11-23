Gaza la tregua vacilla | 21 morti nei nuovi raid israeliani | Stati Uniti hanno avallato gli attacchi dell' Idf

Bombardamenti nella Striscia dopo l'accusa israeliana di violazione del cessate il fuoco. Hamas respinge le contestazioni, mentre fonti dei media locali riportano il via libera di Washington agli ultimi attacchi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, la tregua vacilla: 21 morti nei nuovi raid israeliani | Stati Uniti hanno avallato gli attacchi dell'Idf

Altre letture consigliate

Giulio Cavalli. . Basta, davvero. A Gaza la parola “tregua” continua a funzionare come un anestetico. L’Unicef conta almeno 67 bambini uccisi dall’inizio del cessate il fuoco, quasi due al giorno. Medici Senza Frontiere racconta un raid del 19 novembre: sei feri - facebook.com Vai su Facebook

Dentro la base in Israele che gestisce la “tregua” a Gaza I militari, le mappe, i monitor @martaserafini, @Corriere Vai su X

Tregua vacilla a Gaza: bombardamenti e decine di vittime tra Israele e Hamas - La fragile tregua a Gaza minacciata da nuovi raid israeliani e scontri con Hamas, con decine di morti tra civili e combattenti e timori di una escalation. Riporta notizie.it

Guerra Israele. Gaza, raid dell'Idf: bilancio di 21 morti e decine di feriti. LIVE - Gaza, raid dell'Idf: bilancio di 21 morti e decine di feriti. tg24.sky.it scrive

Gaza, cessate il fuoco fragile tra Hamas e Israele mentre nuovi raid uccidono 21 palestinesi - Resta fragilissimo il cessate il fuoco a Gaza, con il rimpallo di responsabilità tra Hamas e Israele. Lo riporta tg.la7.it