Gaza la tregua vacilla | 21 morti nei nuovi raid israeliani | Stati Uniti hanno avallato gli attacchi dell' Idf

Tgcom24.mediaset.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bombardamenti nella Striscia dopo l'accusa israeliana di violazione del cessate il fuoco. Hamas respinge le contestazioni, mentre fonti dei media locali riportano il via libera di Washington agli ultimi attacchi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

