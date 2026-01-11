i piani della premier nuova legge elettorale per restare a palazzo chigi

La premier Giorgia Meloni ha incontrato ieri Papa Leone XIV in Vaticano, durante un’udienza ufficiale. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto istituzionale, in un contesto di riconoscimento per l’impegno delle autorità italiane e dei volontari nel Giubileo appena concluso. Nel frattempo, si intensificano le discussioni sulla nuova legge elettorale, con l’obiettivo di consolidare la stabilità di governo e mantenere la maggioranza a Palazzo Chigi.

Roma, 11 gennaio 2026 – Una stretta di mano lunga che si trasforma in un breve colloquio. Ieri mattina la premier Giorgia Meloni ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV che l’ha salutata, al termine dell’udienza nella quale ha ringraziato le autorità italiane e i volontari per il loro impegno per il Giubileo appena concluso. Unico appuntamento ufficiale nell’agenda della presidente del Consiglio che venerdì, nella conferenza stampa di inizio anno, ha tratteggiato il percorso che il governo e la maggioranza dovranno affrontare nei prossimi anni. All’orizzonte ci sono almeno tre “futuri”: uno vicino, con al centro il referendum sulla riforma della giustizia della prossima primavera – il Consiglio dei ministri dovrebbe ufficializzare domani la data del 22 e 23 marzo -, uno a metà strada, la strada che porta alla fine della legislatura e alle Politiche del 2027, uno, ancora più lontano, che parla del “dopo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

