Vertice a Palazzo Chigi Bagarre politica dopo la tornata elettorale

È scontro tra opposizione e maggioranza sul disegno di legge sulla violenza sessuale, che contiene la norma per cui 'senza consenso è stupro'. Intanto il governo lavora alla Manovra. Servizio di Augusto Cantelmi.

Alle 12 vertice sulla manovra con Meloni a Palazzo Chigi. Sono 105 gli emendamenti inammissibili. I 18 bloccati per materia potranno essere sostituiti

Nova Basket Campli. DOMANI: TUTTI AL PALAZZO! Domani si alza la palla a due per lo scontro al vertice contro il Nuovo Basket Pineto. PalaBorgognoni Ore 18:00 Vi aspettiamo numerosi! Forza Nova!

Ucraina, vertice a palazzo Chigi: presiede Meloni, presenti Tajani e Salvini - E' in corso, a quanto si apprende, un vertice a palazzo Chigi, presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sul dossier Ucraina.

A Palazzo Chigi vertice sull'Ucraina. Frenata sullo sminamento: mai a terra - E non per dare il contentino alla Lega o a chicchessia, ma perché è questa la linea del governo italiano.

Manovra, terminato il vertice di maggioranza a palazzo Chigi - A quanto si apprende, è terminato dopo circa un'ora il vertice di maggioranza sulla manovra.