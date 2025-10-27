Orban a Palazzo Chigi l’arrivo del premier ungherese
L’arrivo del primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orbán, a palazzo Chigi per l’incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Prima dell’arrivo del leader ungherese in piazza Colonna Più Europa ha organizzato un flash mob con alcuni cartelli con su scritto: ‘ Orban not welcome’. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
