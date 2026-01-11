I Moretti comprarono una Maserati con i fondi Covid Leonardo Bove è arrivato a Milano

Leonardo Bove è arrivato a Milano. I coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, sono coinvolti in un’inchiesta riguardante l’acquisto di una Maserati con fondi Covid. In passato, erano già stati oggetto di attenzione da parte delle autorità, legata a un tragico incendio che costò la vita a 40 persone nella notte di Capodanno.

In passato i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, dove 40 persone sono morte per l'incendio nella notte di Capodanno, sarebbero già finiti sotto la lente degli inquirenti. Secondo quanto riportano i quotidiani svizzeri Matin Dimanche e la SonntagsZeitung, a carico della coppia risulterebbero altre due precedenti indagini: una penale nel 2020 sui fondi Covid e l'altra avviata dall'ispettorato del lavoro nel 2022. Nel primo caso, marito e moglie erano stati accusati di aver utilizzato parte del prestito che avevano ottenuto durante l'emergenza Covid, circa 75mila euro in totale, per l'acquisto di una Maserati, successivamente rivenduta al padre di Jacques. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "I Moretti comprarono una Maserati con i fondi Covid". Leonardo Bove è arrivato a Milano Leggi anche: Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti indagati anche nel 2020: «Comprarono una Maserati con i fondi Covid» Leggi anche: Crans-Montana, Leonardo Bove arrivato al Niguarda di Milano Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Crans Montana, il padre di Elsa Rubino, 15enne ricoverata a Zurigo: «Ha ustioni sul 60% del corpo, stava per morire per un'infezione..... I Moretti comprarono una Maserati con i fondi Covid. Stasera a Milano Leonardo Bove - Montana, dove 40 persone sono morte per l'incendio nella notte di Capodanno, sarebbero già finiti sotto la ... msn.com

